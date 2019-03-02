血一路滴到2樓浴缸... 無業男涉勒頸、砸頭殺忘年好友

2019-03-02 13:04

企圖誤導警方意外致死

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市228連假首日驚傳一起殺人案，涉案的30歲侯姓男子在偵訊時，試圖誤導警方以為64歲張姓被害人是意外致死，但仍被警方識破並突破心防，才坦承不滿死者碎唸他無業又不認真找工作，才一時氣憤手持陶製馬克杯、皮帶等工具予以毆打，以致鑄下大錯，警方今日宣布破案，訊後，依殺人罪嫌將侯嫌移送南投地檢署偵辦。

南投縣警察局南投分局在2月28日夜間7時許，接獲民眾通報，指南投市彰南路3段發生一起意外死亡案，立即派員前往了解，當時警方發現死者住家內遺留多處血跡，循著血跡往2樓察看，赫見死者倒臥浴缸內，一方面通報南投縣消防局派救護車將人送醫救治，另一方面會同鑑識人員深入調查，然而，因案發現場並無目擊證人，且張某也已傷重不治，使得案情一度陷入膠著。

昨日南投地檢署檢察官張鈞翔會同法醫相驗及解剖，初步認定死者頸部咽喉有2處疑被勒住的瘀傷，且頭部遭異物重擊，仍是外力所致，懷疑死亡不單純。

南投分局偵查隊長賴俊明立即率員針對死者住家對外路口監視影帶進行調閱，另一組人馬則就左鄰右舍明查暗訪，結果發現候姓男子涉嫌重大，遂予以逮捕到案。

不滿無業被碎念起殺機

警方表示，侯嫌與死者相差34歲，可說是忘年之交，2人以往都是靠打零工為生，彼此有同甘苦、共患難的情感，最近侯某連打零工的機會也減少，且經常夜宿在死者住家，案發當天，2人又一起吃飯、飲酒之際，死者又開始對其碎唸，希望他能儘速找到一個好工作，勿好吃懶做，沒想到一番好意，惹來侯嫌不悅，憤而痛下殺機。

不過，在偵訊時，侯嫌一度否認涉案，並辯稱，死者極可能是自己酒後不慎跌倒才受傷，惟警方出示路口監視影帶顯示，侯嫌在案發當天下午5時許就來到死者住家，直至夜間7時許才離去，侯嫌敵不過自己良心的譴責才坦承鑄下大錯，今日警方訊後，依殺人罪嫌予以究辦。

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