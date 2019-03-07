指控阿瘦皮鞋侵權 《職人雜誌》太慢告不起訴

2019-03-07 12:12

〔記者黃捷／台北報導〕知名品牌《阿瘦皮鞋》的廣告文宣，前年遭爆涉嫌抄襲，舉匠文化股分有限公司指控，阿瘦主打的活動「職人季」，文宣上「職人」兩字，與他們創辦的《職人雜誌》字體一模一樣，因此提告阿瘦及其董事長羅榮岳侵權，但因提告時間點已逾6個月告訴期，台北地檢署今處分不起訴。

《職人雜誌》創辦人石展丞2017年6月間向媒體爆料，指阿瘦的「職人季」活動文宣中，「職人」兩字與《職人雜誌》上的字體完全一樣，因該字體是特地找人設計，手上還有當初書法的原稿及授權書，負責書寫、修邊的設計師陳盈秀、陳瑾筠都未將兩字交給他人使用，阿瘦顯然直接盜用該字體。

事件爆發後，阿瘦表示有接獲《職人雜誌》的律師函，已回覆澄清文宣是委外設計，自己是「無辜第三人」，將向外包設計師了解字體來源，並為監督不周表達歉意。

《職人雜誌》疑不滿阿瘦的處理態度，去年下半年控告侵權，不過，因著作權法為告訴乃論之罪，依刑事訴訟法237條第1項，告訴期只有6個月，但《職人雜誌》提告時間點早已超過1年，檢察官僅認定告訴不合法，並未認定侵權與否，直接處分不起訴。

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