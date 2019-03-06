中壢化工廠驚傳工安意外 2工人暈倒反應槽內

2019-03-06 19:00

首次上稿 18:07

更新時間 19:00

〔記者李容萍／桃園報導〕設於桃園市中壢區民權路三段334巷內的一家化學工廠，今日下午4點許發生工安意外，有2名工人癱軟在反應槽底，消防局獲報前往救援，現場為2.5公尺深的固色劑反應槽體，2名員工疑似清理反應槽不慎於槽內暈倒，槽內CO檢測值約45PPM，現場救出2名暈倒員工，皆意識不清，分送天晟及聯新醫院急救中，另外，吳姓廠長意識清楚，表示頭暈身體不適，送往聯新醫院檢查。

警、消初步調查，這2名分為30歲、23歲黎姓兄弟檔越南籍移工，於下午清理固色劑反應槽體時，一開始在槽體外用清水洗淨，2名清洗的兄弟檔員工發現槽體裡面有異物水沖不掉，於是由弟弟進入槽體裡清除異物，沒注意裡面空氣不流通，沒多久就出現暈眩狀況，哥哥在上面看見弟弟暈眩上不來，於是也下去想把人拉上來，沒想到，一樣發生頭暈，在場的55歲吳姓廠長身體也因不舒服，經其他員工發現後立即撥119報案。

桃園市消防局下午4點05分接到報案，指出中壢區民權路這家化學工廠員工清洗反應槽時昏倒，第二大隊立即調派興國分隊和二搜趕往，救護隊員檢測槽內一氧化碳含量約45PPM，先架梯救出2名暈倒員工，兩人一度意識不清，經送醫救治後恢復意識，另外，吳姓廠長雖然意識清楚，但表示頭暈身體不適，也被送往醫院檢查，所幸並無大礙。

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