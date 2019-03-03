夭壽！推土機司機視線死角 鏟起女工丟入砂土粉碎機...

2019-03-03 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕1名女子的影片在網路上瘋傳！她在任職的陶瓷廠工作時，意外被推土機鏟入鏟刀內，並連同廢土一起丟入砂土粉碎機，驚悚的影片令許多網友直呼「這真的太誇張了」。

經查證，這起事件發生在2月24日上午9點43分，中國當地陶瓷廠正在進行施工作業，1名身穿黑衣的女子正在檢視施工環節，盯著1輛藍色大貨車倒車，不料駕駛她身後巨大推土機的司機疑似因視線死角，沒有發現女子就在自己正前方，因此開動推土機向前，女子當場跌入鏟刀內。

接著司機按照作業流程，將工地內的廢土鏟入鏟刀，接著倒車將廢土傾倒至砂土粉碎機，就這麼將女子當場活埋，但過程中疑似聽見女方的慘叫聲，司機趕緊下車並呼叫其他同事，一同前往砂土粉碎機內查看女子的狀況，最後結果不得而知。

這段在中國社群媒體「微博」的影片被分享到台灣臉書社團「聯結車、大貨車、大客車、拉拉隊、運輸業、照片影片資訊分享團」，網友們看見女子「被請進去」的畫面，紛紛留言指出「全工廠都白癡」、「吃力」、「各種地方都能當三寶」、「站在那裡也沒幫什麼忙，找死嗎」。

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