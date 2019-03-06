警方這招「最有感」 酒店、KTV、摩鐵業者簽署自律宣言

2019-03-06 14:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市以往只要有娛樂場所屢屢發生治安事故，警方依警察職權行使法將該店列為治安顧慮場所密集臨檢及路檢，此舉往往讓客人卻步導致生意掉了一大半，有鑑於最近治安狀況不平穩，第二分局為此邀集轄內酒店、KTV、摩鐵等業者簽署自律宣言，要求業者善盡社會責任否則將「比照辦理」，讓業者私下坦認，警方這招「最有感」。

有鑑於台中市近日發生多起治安事件，第二分局自228連續假期開始，綿密規劃執行高強度臨檢掃蕩，要求轄內KTV、酒店、汽車旅館等業者自律，強調不能在發生暴力事件後把問題全丟給警方，由全民分攤後果，要求業者確實實施安檢作為，自主營造安全的消費環境。

而為使業者深切感受警方維護社會治安決心，該分局昨邀請轄內KTV、酒店、摩鐵等業者座談溝通意見，分局長高誌良特別強調業者應共同擔負維護社會治安責任，並自主管理營業場所，店內絕不容許有販毒、槍擊或鬥毆情事及圍事、酒客、尋仇者打架滋事、破壞車輛、毀損等情事。

同時業者應積極宣導「酒後不開車」，若發現顧客飲酒後應提供代叫計程車或代駕服務，不任其酒後駕車或代為保管鑰匙，如仍有執意駕車者，即迅速與警方聯繫，避免發生酒駕肇事，若未主動通知或自主管理，警方將依警察職權行使法將該店列為治安要點，受重點式、密集式臨檢。

與會業者對此紛表支持並簽署共同宣誓維護社會治安宣言， 希遏止不法之徒囂張氣焰；一名業者私下說，以往台中市只要有酒店等娛樂場所發生槍擊鬥毆等情事，警方除密集臨檢還會在店外路口設置路檢點，此舉雖對不法之徒有遏阻作用，但也因此降低客人上門意願影響到生意，警方這招真的讓人「最有感」。

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