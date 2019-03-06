桃園詐案爆發？1小時2起被攔下

2019-03-06 12:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕詐騙集團成員假冒桃園市李姓女子的姪女，打電話要她匯款13萬元，她匯款後愈想愈不對，向桃園警方報案後凍結詐騙集團帳戶，警方送她到銀行時，又發現一位喑啞人士正要匯款2萬美金到波蘭，原來她也遭詐，被一位假稱是波蘭籍的

5日下午2點多，桃園警分局中路派出所警員黃信源、吳松龍獲報前往桃園區一處銀行，處理李女被騙匯款13萬元的案件，警方了解原委後，趕忙帶她返回派出所製作筆錄後，啟動凍結詐騙集團帳戶的程序。

警方送李女回銀行時，又發現喑啞陳姓女子與行員不斷「筆談」，警方說，陳女說她在網路上與自稱是波蘭籍醫生的男子談戀愛，對方決定要跟她結婚，還要送25美金給她當禮物，但他藉口帶現金通關會被擋下，需先花2萬美金買保險箱，他才能將大額美金帶來台灣。

李女不疑有他，打算匯出2萬美金給對方買保險箱，卻被銀行行員勸止，雙方才不斷透過筆談溝通，還好警方及時趕到，告知陳女不可能將現金放在保險箱內就能通關的事，好說歹說，才終於讓陳女相信對方是詐騙集團，沒上當受騙。

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