無業男接單改造槍械子彈 睡夢中被高市少年隊制伏

2019-03-06 11:35

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警少年隊今宣布破獲一名39歲吳姓男子涉嫌接單、幫人改造槍械，並改造子彈販賣，警方趁吳男熟睡，家人開門時趁隙衝入將他制伏，赫見屋內大批改造工具與槍枝、子彈零組件成品、半成品，吳男坦承曾到山區多次試射，警方正擴大追查槍械流向。

少年隊隊長沈建仁指出，日前接獲線報稱，岡山區一名無業的吳姓男子（39歲）涉嫌改造槍枝，警方清查吳嫌背景有持槍恐嚇、殺人未遂及多起槍砲案前科，為確認線報是否屬實，暗中派員警監控觀察多日，發現吳男偶爾會開啟鐵門出入，經尾隨跟監其出入場所，確認他時常出入模型槍店和販售喜得釘的五金行，研判改造槍枝及製造子彈的線報應屬實。

警方於是報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，趁228連續假期收網，一發現其住處鐵門為吳姓男子家人開啟，立即一擁而上衝入屋內，將睡夢中的吳嫌制伏。

經搜索發現吳嫌屋內藏有大量改造工具、土造瓦斯長槍一枝、槍枝彈簧、槍管、滑套等，亦查有底火藥、喜得釘、彈頭、彈殼半成品及槍枝改造主要零件。吳嫌一度否認有改造槍械，只說有「換」模型槍零件，警方怒斥「換」就是改造啊！將他依彈藥違反槍砲彈藥刀械管制條例逮捕。

吳嫌在警訊供稱，因有興趣才開始研究改造槍枝，曾就讀機械科而獲得機械原理基礎，透過網路蒐集相關資料，再自行購買模型槍及槍枝、子彈主要零件，與友人至山區試射，經多次測試成功，遂替不特定人以數千元代價改造槍枝，另以每顆新台幣500元販售子彈，牟取不法利潤，警方將進一步循線擴大偵辦。

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