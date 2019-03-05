好會偷！毒蟲3度到大賣場「大搬家」 家裡像賣場…

2019-03-05 22:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市某家大賣場年從10月下旬到11月底被蕭姓男子3次潛入，搬走大批貨物，衣、褲、鞋、包、菸酒、圖畫、音響喇叭到爵士鼓，什麼都能偷，南投警方花了一天才將未銷贓的貨品清點完畢。蕭男前年底才因毒品案被判刑，南投檢方起訴，請求法官加重其刑。

46歲的蕭姓男子是南投市毒品人口，前年底才因毒品案被判刑8個月，他易科罰金執行完畢，去年10月22日、 26日及11月29日都在凌晨1點多，開著轎車去南投市某家大賣場「大搬家」。

蕭男身材瘦削，第1、2次都是利用體型「瘦擱薄板」的優勢，趴在地上從大賣場鐵皮牆面和地面之間的空隙鑽進去，逃避保全系統感應。第1次搬走一批洋酒、香菸，還有冰沙機、探照燈、監視器主機、POS主機，總價25萬多元。

第2次更是大搬特搬，從女鞋、蛙鞋、太陽眼鏡、吉他、琵琶、整套爵士鼓、高梁酒都不放過，各種玩具槍和相關套件都偷，連監視器主機也一併帶走，總價近11萬元。

第3次則是從未上鎖的小鐵門進入，這次從女裝女鞋絲襪圍巾，菸、洋酒、包包到音響、行李箱、畫、飲水機，合計數百件一一偷走，價值5萬餘元。而他先賣掉部分菸酒得款10萬元拿來買毒品，其他還未及銷贓就被警方逮捕。由於贓物實在太多，警方清點就花了一天時間。

南投地檢署檢察官今天偵結，以竊盜案嫌起訴蕭姓男子，檢方也請法官審酌蕭男有期徒刑執行完畢5年內再犯，分別加重其刑。

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