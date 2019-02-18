扯！港女來台偷2隻波斯貓 藏懷中扮孕婦竟成功闖關返港

2019-02-18 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕太誇張！香港一名女子日前向新北市三峽的貓舍訂購3隻名貴波斯貓，貓舍方面因為懷疑她無法照顧好貓咪，因此退款取消交易，孰料港女卻在大年初一（5日）時搭機來台，潛入貓舍偷走2隻身價各10萬元的白毛藍眼波斯貓，疑似藏在懷中裝成孕婦成功通過桃園機場海關返港。

綜合媒體報導，該名港女去年就已向貓舍購買1隻貓咪，通過檢疫運送到香港飼養，接著又想要加買3隻波斯貓並支付訂金，更搭機到貓舍借住10天以便學習養貓絕竅。但就在這些交流過程中，貓舍主人發現港女沒有照料好之前購買的貓咪，而且家裡已經養5隻貓了，擔心她無法給波斯貓好的生活環境，因此中止交易。

怎知港女並不死心，趁著大年初一時搭機來台，一下飛機就直奔貓舍並劃開紗窗潛入，將2隻貓咪裝進袋子裡偷走，作案時間不到15分鐘。雖然貓舍主人發現狀況不對於當晚7時就報警處理，但港女同樣在晚間7時搭乘長榮航空返回香港，完全來不及阻止出境。

港女竊走2隻波斯貓後，沒有經過檢疫程序竟順利夾帶出關，原來她疑似將2隻波斯貓藏在懷裡，再用大衣稍微掩飾，一副大腹便便的樣子通過了金屬探測門，成功將貓咪走私到了香港。

貓舍主人跨海聯繫到港女後，起初對方還矢口否認有竊貓行為，但貓舍方面提出監視器等證據並考慮在香港報案後，港女終於承認犯行並道歉。目前2隻波斯貓都已送到貓舍主人在香港的友人住處照顧，航空警察局則配合三峽警方調查，調閱監視器以便釐清港女到底如何攜帶貓咪出境。

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