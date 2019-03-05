阿兵哥扮女裝進女廁偷拍 代價是5萬元

2019-03-05 14:17

［記者陳恩惠／台北報導］20歲的邵姓前空軍一兵，去年9月中旬清晨涉嫌戴著假長髮，扮女裝進入台北轉運站4樓女廁偷拍，唐姓女子驚見有手機從門板下方縫隙往內拍照和錄影，嚇得趕緊通報保全抓人，邵某承認服役壓力大才會偷拍；士林地院日前審結，由於唐女拒絕和解，將他依妨害秘密罪判處拘役50日，得易科罰金，犯案三星牌J7手機沒收。

法官勘驗警方從邵某手機擷取的影片，內容確實側錄有唐女如廁及其身體隱私部位，審酌邵某無前科，犯案時年僅19歲，難免不知輕重，犯後坦承犯行、態度良好，量處所示之刑。

判決指出，高雄的唐姓女子去年9月14日清晨6點搭國道客運北上工作，在台北轉運站下車後，到4至5樓間的女廁上廁所，發現有個身材高壯的長髮女子在裡面，她不以為意，蹲下脫褲子尿尿時，立刻聽到後方傳來「喀嚓」聲響，回頭驚見有手機在門縫中左右移動喬角度，立刻大叫「你在拍什麼！」按求救鈴卻沒響。

轉運站保全證稱，當天接獲中控室通報4樓女廁有狀況後，立刻到場查看，「每一間每一間的門，都把它往後推了一下，推到最後一間發現有東西卡住，結果他就頂我，探頭出來是個戴假髮的男生，在那邊求饒，叫我放過他，他被抓到的話會沒工作。」

檢警根據轉運站內4樓女廁出入口監視畫面，發現邵男在案發前的確出現在女廁出入口，同時在他的手機內，有個檔名為20180914_060555號的影片，拍攝內容是名身穿藍色上衣與牛仔褲的女子正在上廁所的過程，還拍到女子的私密部位，證據確鑿。

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