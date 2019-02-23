義式餐廳男員工更衣室偷拍 女店長蒐證後刪影片報警

2019-02-23 18:22

［記者陳恩惠／台北報導］天母SOGO百貨公司8樓知名的義大利餐廳爆出偷拍風波！紀姓男員工將數位相機開啟錄影模式後，塞在背包側邊放在員工更衣室內，遭1名女員工發現後向女店長報告，2女不動聲色側錄紀男相機中所錄的影片，為免2女更衣的不雅影片外流，隨即刪除後報警，反被控湮滅證據，士林地檢署偵結，將紀男依妨害秘密罪起訴，至於被控湮滅證據的女店長，則予以不起訴處分。

檢警調查時，紀男的口徑一致，他坦承有將數位相機放在背包的側面口袋，但是否認有偷拍的行為，並且辯稱：我不知道相機為什麼會變成錄影模式？但2名被害女同事堅持提告。

起訴書指出，連鎖餐廳卡布里喬莎位於天母SOGO店的27歲紀姓男員工，去年11月11日到更衣室內，將自己的數位相機打開錄影模式，放在背包的側邊袋內，以此方式偷拍上班女同事更換制服。

其中陳姓女子，下午4時到更衣室換制服時，意外發現閃著紅光的鏡頭，於是向女店長報告，2人返回更衣室檢視相機內容，果然看見自己和另名女同事更衣的過程，女店長於是以手機側錄紀男相機內的影片後，並將原始的影片刪除後報警，遭警依湮滅證據罪送辦。

但發現偷拍的陳姓被害女子證稱，當初她和店長一起側錄部分畫面，才將紀男的竊錄部分刪除，她覺得店長並沒有湮滅證據的意思，另名被害女子也作證，認為店長無此意，且女店長刪除檔案的目的，是擔心紀男會將偷拍檔案外流，因此認定無湮滅證據的犯意，將她不起訴。

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