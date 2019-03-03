疑逆倫殺服飾商母 女兒：「腦中有神秘的聲音控制我！」

2019-03-03 17:19

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市天母地區一名7旬林姓貴婦前天遭人打死，其43歲的女兒本稱母親是在返家途中遭到不明歹徒攻擊，但檢警調查後發現女兒涉案甚深，昨將她留置警局漏夜調查，今偵訊時女兒疑似精神狀況不佳，語無倫次，還說「腦中有神秘的聲音控制我！」今下午偵訊後，警將女兒移送士林地檢署持續偵辦。

據了解，起初女兒向警消通報時，指稱媽媽喝醉酒被陌生男子送回家，當時就全身是傷，應是遭到不明歹徒攻擊，但檢警調閱林婦住家周邊監視器，根據林婦返家的時間往回清查，發覺實際情況似和死者女兒的說詞不吻合，昨晚進一步詢問林婦女兒時，她態度轉趨保守，一語不發，更讓警方起疑心，於是進一步訊問。

昨日警方從死者家中帶回大批證物，其中還有打掃用的掃把及畚箕，以及健身用短棍，其中短棍疑似是凶器；檢視林婦遺體，發現林婦後腦勺遭重挫導致顱內出血，為致命傷，臉部身體也有多處瘀挫傷，生前疑似遭到虐打。

根據調閱的監視器，發現女兒當日穿全身黑勁裝，揹著黑色包包出門，下午數度出入，傍晚約六點時林婦返家，七點多時林女又穿著黑勁裝出門，據了解約七點時林婦與林女在家中發生激烈爭吵；附近鄰居都目睹她數度出入家中，但並未與她交談，也沒有注意是否有異狀。

鄰居指出，林婦是服飾店業者，平時待人和善，雖然已經高齡73歲，但因每天晨泳鍛鍊，外表看起來只有60出頭。

林姓貴婦與女兒住在天母棒球場附近一處高級華廈，坪數大，家境優渥，家中僅有母女兩人，林父是韓國籍華僑，生前經商有成在天母有多筆房地產，林婦用丈夫的經商獲利，在天母開設服飾店。

據指出，兩人相當疼愛這名女兒，2010年兩老還送行兇的女兒赴美留學念書，林女約在2018年下旬返國與母親同住。

林女應訊時精神狀態不佳，數度答非所問，還講出「腦中有神秘的聲音控制我！」等話，警方依規定請法扶律師到場協助，訊後將林女依「殺害直系血親尊親屬」罪嫌移送士檢偵辦。

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