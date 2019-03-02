逆倫！ 老婦全身傷送醫不治 檢警懷疑女兒涉案連夜調查

2019-03-02 22:34

［記者陳恩惠／台北報導］台北市天母地區疑似發生逆倫命案！消防局昨天深夜10時27分據報，前往天母棒球場附近華夏執行救護勤務時，發現經營珠寶生意的七旬林姓婦人，頭破血流、全身多處擦挫傷，緊急送醫仍不治；女兒報案指稱，母親晚間帶著一身傷返家，更明指母親是在返家途中，遭到不明歹徒攻擊，但檢警懷疑女兒說法，今天上午相驗後，由承辦檢察官親自帶她回住處蒐證，直到今天晚間8時餘，又帶女兒回警局連夜調查。

根據消防局救護人員的說法，昨天深夜據報前往，林婦除了一身傷之外，同時也失去呼吸、心跳，一路實施CPR急救，送往台北榮總急診室利用儀器再次急救仍不治。

檢警初步調查，林婦經營珠寶生意，與女兒同住，家裡人口簡單，只有母女倆，根據女兒的說詞，也已調閱林婦住家周邊的監視器，由林婦返家的時間，往回清查，看看是否真如林婦女兒所稱是在半途遇襲。

由於林婦的女兒口風相當緊，檢警除了要清查相關路口監視器外，同時也由台北市警局刑事鑑識中心前往林婦住處全面進行採證，清查屋內所有刀器或其他鈍物有無任何血跡反應，或家具有無新的撞擊、毀損痕跡，採證歷時數小時才完成。

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