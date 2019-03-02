老母還沒頭七 兒就偷領鉅款 原因卻讓法官動容

2019-03-02 00:39

〔記者王捷／台南報導〕沈姓男子在母親頭七還沒辦完，就拿亡母印章偷領近70萬元，嫂嫂為此告沈男偽造文書，但沈男當庭慟稱，這筆錢近50萬是母親生前替胞妹存的、20多萬辦喪事。一審時沈男遭判緩刑2年加法治教育，不過嫂嫂疑似不滿上訴，認為應追徵沈男「不法所得」，但二審法官得知沈男供詞後動容，雖然追徵不法所得是近年修法重點，但追徵喪事費太過苛刻，改判沈男不用接受法治教育。

沈男有一位植物人胞兄，下有兩位妹妹，在2013年沈母臥病在床，沈男獨自照顧沈母，當時兄妹就開會決議，沈母的存款交給沈男運用，不過在2015年沈母去世後，沈男拿著亡母的印章，到三間金融機構提領近70萬元惹怒嫂嫂，並認為沈男冒用沈母的名義領錢，依據遺產分配已侵害到丈夫權益，怒告沈男偽造文書。

一審時嫂嫂主張，依據民法第六條規定，人的權利始於出身、終於死亡，沈男雖然自稱母親生前曾託付管理存款帳戶，但母親死後沈男的權利也隨之消失，如何運用遺產應該依由家族討論或經民事訴訟來判定，不能由沈男一人決定。

沈男開庭時哀慟說，自從母親重病，都是他獨自照顧母親，兩個妹妹出社會後，每個月都給母親生活費，但母親捨不得花，幫妹妹存了起來，在母親走後囑咐他要還給妹妹，所以這筆近70萬元的存款，大部分是母親替妹妹存起來的錢，另一部分是喪葬費，自己沒有多拿一毛。

法官審查金流紀錄發現，沈男雖然領了近70萬，但是還貼錢辦喪事，沈男的兩位妹妹也作證，沈男確實拿錢返還給兩人，也主辦沈母喪禮，沒有獲得不法利益。不過法官認為，沈男冒用亡母印鑑領錢，涉偽造文書是事實，胞妹雖然願意給沈男緩刑的機會，但嫂嫂不肯，覺得應該理清財產分配，才同意沈男緩刑。

不過，一審判決指出，遺產分配與偽造文書是不同的事，所以判沈男依偽造文書處5個月徒刑、緩刑2年，加上法治教育，但嫂嫂可能對判決不滿，提起上訴，並認為沈男涉嫌詐欺取財，應該追徵、扣押沈男的不法所得。

台南高分院二審法官得知沈男領錢的理由，雖然沈男領的錢法律上是「不法所得」，但已返還給胞妹並且用在喪事上，如果再追徵實在太苛求，也不符合刑法的精神，所以維持5個月刑期、緩刑2年，但撤除沈男的法治教育。

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