在中國旅遊遺失包包 他靠這招成功找回

2019-03-01 15:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕在國外旅遊，最怕重要東西遺失，常讓人方寸大亂。知名旅行業者李奇嶽近日分享在中國旅遊時，隨身包包不見的經驗，只因為一個「索取收據」的小動作，加上警方協助、拾獲人拾金不昧的情況下，解除了麻煩。

創新旅行社董事長李奇嶽說，這兩天他趁連假到中國武漢旅行，在搭計程車回旅館時，不慎遺漏隨身包在車上，發現遺失後計程車早已駛離。包包中有護照、台胞證、信用卡、現金、駕照、提款卡等，頓時讓他無法辦理入住手續，也無法進行隔天的行程。

但一個小動作讓他燃起找回希望，李奇嶽指出，他搭程計程車時會保存計程車的發票收據，而最後靠著收據上的車號。在武漢政府單位與警方的幫助下聯繫到司機，於2小時後順利取回包包。

而在取回包包的過程中，李奇嶽發現，他下車離開後，沒多久上來了下一位乘客，該乘客一上車便低頭去撿他遺失的包包，不過司機眼尖機警，當場喝止該名乘客行為並且要求他立刻下車、否則報警處理，並主動積極聯繫車輛管理單位，雙方終於取得聯繫。

李奇嶽表示，中國的計程車每一台都開立發票，下車時記得索取保管，除了可以記錄旅程開銷，在發生遺失物品時，更能依發票上的資訊迅速的聯繫。他特別對於各個單位，以及竹葉山公司劉姓駕駛員的拾遺不昧、熱心助人的服務精神表示感謝。

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