竊盜通緝犯被警追到不要不要的 累倒菜園就逮

2019-03-01 11:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕嘉義32歲丁姓男子為竊盜通緝犯，他昨天到苗栗縣頭份市一家便利超商，被店員認出疑似是曾前往偷東西的竊嫌，偷偷報警；丁男見警方到場，拔腿衝出想落跑，但員警鍥而不捨，追了約2公里，丁男氣力放盡，累倒在菜園間，乖乖就逮。

苗栗縣頭份警分局昨天上午9點半許，接獲報案指，頭份市八德二路一家便利超商內，有男子形跡可疑，通報附近巡邏員警前往了解。

警員羅偉倫駕駛警車到達超商門口，就見丁男神情慌張地從超商門口衝出，拔腿狂奔，羅偉倫隨即也追趕上去，並通報警網支援。

丁男原在大馬路上奔跑，見一旁有小巷岔路也轉入，企圖擺脫，但羅偉倫鍥而不捨，緊追在後；最後，丁男氣力放盡，跑不動了，累倒在菜園間，乖乖就逮。

超商店員向警方表示，丁男疑似為曾在店內行竊的小偷，所以昨天見丁男再度登門，趕緊報警協助。警方調查，丁男家住嘉義，供稱在頭份打工，雖昨天並未發現丁男行竊，但丁男為新竹地檢發布的竊盜通緝犯，訊後將丁男解送新竹地檢署歸案。

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