清水警228連假擴大臨檢 防制毒品暴力犯罪

2019-03-01 09:39

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市連日發生夜店鬥毆糾紛治安事件，清水警分局防制228連續假期期間青少年深夜遊蕩、流連不當場所，發生被害與犯罪情事，針對清水與梧棲區大型飲酒營業場所，於連續假期首日夜間實施擴大臨檢，展現警方執法決心及加強打擊不法行為。

清水分局共動員警力33名執行專案勤務，並由副分局長褚候傑擔任指揮官，至梧棲商業區各家KTV、視聽歌唱店逐層逐間實施臨檢，同時向消費顧客宣導防制酒後駕車交通安全，正在歡唱顧客均對警方於連續假期仍堅持守護治安決心，專案勤務期間，員警在臨檢場所周邊攔查到可疑車輛，並在車上查獲二級毒品甲基卡西酮咖啡包，當場依毒品罪嫌帶回偵辦。

清水警分局表示，查緝犯罪為警察主要工作任務，毒品、暴力犯罪更是警方加強查緝重點，毒品對人類生活及社會傷害甚鉅，更呼籲切勿以身試毒，害人害己，提醒家長應管教子女，鼓勵從事正當休閒活動，切勿縱容少年深夜遊蕩及涉足不當場所。

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