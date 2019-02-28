逃逸移工被逮 對著警所長說：「你怎麼這麼厲害！」

2019-02-28 16:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2名越南籍逃逸移工共乘機車，遇上巡邏員警立即轉進小巷，警方追捕時2人因路況不熟棄車分頭逃逸，博愛四路派出所所長林明進先壓制1人，又追捕狂奔另人，移工氣喘吁吁說：「你怎麼這麼厲害!」

左營分局博愛四路派出所所長林明進及警員林彥宇26日下午4時30分巡經華夏路與重如街口時，發現2名男子共乘機車，一看到員警便立刻轉進小巷內，經尾隨至高鐵路與重如街口時，2男子將機車逆向騎上人行道，後發現員警仍緊追在後，立刻丟下機車往高鐵路上徒步分頭逃竄。

22歲阮男踉蹌跌倒立即被所長壓制，熱心民眾及新興分局警備隊休假員警正好路過，協助看顧，讓員警繼續追捕另一位36歲阮男，發現他躲藏在附近公園草叢，喝斥「不要動」，但他狂奔300公尺，氣力放盡後才投降，還對林明進說：「你怎麼這麼厲害!」

2名阮姓逃逸移工應訊時供稱，因為自知逾期居留，看到員警一時心虛逃逸，因路況不熟才棄車逃逸，警方訊後解送移民署專勤隊處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/