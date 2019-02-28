懷疑老公外遇二度以死相逼 妻作勢跳樓卻意外墜樓

2019-02-28 11:48

〔記者林嘉東／新北報導〕雷姓婦人懷疑事業有成的老公出軌，去年兩度持刀自殺、跳溪尋短，及時被警方攔阻，今天凌晨與夫爭吵後，跑到住宅17樓頂揚言跳樓，疑似不慎踩空，墜樓身亡。

警方調查，60歲王姓貿易公司負責人與小他1歲雷姓婦人婚後，與妻子住在新北市汐止區國興街上集合式住宅。

汐止警分局橫科派出所今天凌晨2時30分接獲王報案：「我太太墜樓！」由於該住宅建於山坡地，樓層前、後有3個樓層差距，警消趕抵後在28巷3樓的山坡找到雷的遺體，但已肚破腸流，當場死亡。

王告訴警方，太太翻過頂樓的女兒牆，作勢要跳樓，不慎失足墜樓。

不過，案發時，現場沒有目擊者，樓頂又無監視器可供查證。警方勘驗頂樓，發現女兒牆的高度約80公分，女兒牆外並無地方可以踩，距離女兒牆最近有一個遮雨棚，但距離超過200公分。

警方說，王、雷2人身高相當約160公分，唯王的身材較瘦，體重約60公斤，比太太輕了20多公斤。

王的兒子也認為，母親近來為了父親外遇問題起爭執，父親還不至於會把母親推下樓，製造意外墜樓的假象。

此外，警方調查，雷婦去年10月間，懷疑先生有外遇，2人在汐止區大坑溪發生口角，雷婦作勢要跳溪，王見狀急忙阻止，2人在溪邊拉扯時，被巡邏的橫科所長蕭明宏撞見，才阻止雷婦跳溪。

未料，2個月後，警方又獲報雷婦持刀在家中要尋短，還好及時趕抵，才阻止雷婦自殺。

汐止分局長林故廷為求慎重，已要求鑑識單位到頂樓與墜樓處採證，並報請檢察官相驗釐清墜樓原因。

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