正妹空姐離奇墜樓300鋼釘保命 4年後容貌全變樣...

2019-02-22 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名四川航空的空姐4年前離奇在飯店墜樓，雖然幸運撿回一命，但面容已經與過去漂亮臉孔不同，而且完全不記得墜樓的任何細節。雖然當時警方以自殺案件處理，但家屬矢口否認，至今墜樓原因仍是謎。

綜合媒體報導，現年26歲的陳麗丹原是四川航空的空姐，2015年5月26日清晨在海南三亞玉海國際飯店7樓墜樓，陳麗丹昏迷3個月後奇蹟甦醒，由於受到強烈撞擊，臉部毀容、大腦受損、牙齒脫落，也完全失去當時的記憶。

當時中國媒體報導，稱陳麗丹墜樓可能與感情糾葛有關，甚至傳聞有人想試圖侵犯她，在飲料中下藥讓她產生幻覺，但這些說法都未經過證實。陳麗丹的父親最近接受訪問時說，當時女兒的臉全部變形，但女兒當時與男友關係良好，不是媒體報導所說的殉情，仍想找出事件的真正原因。

陳麗丹墜樓後頭部鑲了300多顆鋼釘和多塊鋼板，她已經不記得當過空姐，墜樓的記憶也完全消失。對於現在的面容和過去相比，陳麗丹認為沒有太大的區別，感覺現在還是一樣好看。

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