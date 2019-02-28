人妻出差3天... 記事本寫「親密行為沒避孕」丈夫氣炸

2019-02-28 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名蘇姓男子2017年7月發現，妻子在交友網站認識名為「Jerry」的男子，蘇妻到上海出差3天也都由Jerry招待，沒想到記事本竟寫道「親密行為沒避孕」，甚至與另名男子談妥2萬元「先去摩鐵再吃飯」，蘇妻辯稱都是「開玩笑」，但新北地院不採信，日前判她賠夫10萬元，可上訴。

綜合媒體報導，蘇妻和Jerry對話相當露骨，蘇妻曾說，「那天愛愛完…，出血了」等話，並說「只要你還愛我的一天，我會一直愛你」等；蘇男甚至發現，蘇妻除了和Jerry亂搞，還有另名男子疑似和她進行性交易。

蘇男發現，一名男子與蘇妻談妥，花2萬元「先去摩鐵，再吃飯，下午妳辦事，標準作業流程」，結果蘇妻最後也給了男子銀行帳號，事後該帳戶也確實匯入相關款項。

蘇男在同年9月與妻子協議離婚，並對妻子求償20萬元，蘇妻則辯稱都是「開玩笑的」，並解釋匯款部分他已退回款項，反指丈夫補風捉影。法官不採信蘇妻說法，認為蘇妻已逾越一般朋友交往界線，破壞家庭生活圓滿幸福，判決須賠償丈夫10萬元，全案可上訴。

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