高市特警尾隨超速車 毒蟲心虛逆向撞進超商

2019-02-27 05:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市保大拚治安，今天凌晨1點20分許，特警在三民區自立、同盟路口，見一輛汽車形跡可疑，特警自後尾隨，雙方轉入博愛二路後，黃姓男子加速向北疾駛，右轉後發現有警車在後，突然逆向往左逃逸，不慎失控打滑，撞進一家小七超商，也波及擦撞路旁箱型車、機車，現場一片狼藉，所幸無人傷亡。

特警見狀立刻下車衝上前，拔槍喝令駕車的23歲黃男下車受檢，他撞入超商動彈不得，肇事隨即被上銬逮捕，特警果然在車上搜獲6包K他命和K盤，黃男立刻被上銬帶回偵訊，超商和汽、機車受損不輕，包括店長和受損民眾，聽到煞車和撞擊聲，紛紛趕到現場了解，要求追償。

保大表示，肇事汽車一路由三民區高速行駛至左營區，警匪由自立、同盟路，轉往博愛二路後高速往北行駛，再右轉忠言路後，突然逆向往左急轉，車子打滑失控，竟朝統一超商騎樓衝撞進去，櫥窗玻璃慘被撞碎裂，目前仍在偵訊中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/