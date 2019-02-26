高雄男坐輪椅拉人機車乞討 早餐店給10元被嗆「50才是幫助我」

2019-02-26 18:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕36歲楊姓男子今天沿街乞討，在一家早餐店前要到10元，竟說「給10元是可憐，給50才是幫助我」，並拉住客人機車乞討，直到警方介入並告誡，他才悻悻然離去，網友質疑是假乞丐，怒說「太誇張，這種人太多了」。

早餐店家在臉書社團「爆料公社」貼文指出，今天上午7時左右，有名坐輪椅男子在攤位前說「幫幫我」，以為他拿不到東西趨前詢問，後來才發現他是要乞討，因而告知公公處理。

婦人的公公給了他10元，沒想到他說「給10元是可憐，給50才是幫助我」，店家聞言後不予理會，沒想到他轉向客人乞討，甚至擋住機車或拉住機車，店家認為已經騷擾客人而報案。

林園分局中庄派出所7時37分接獲報案，指稱有人在大寮區仁愛街沿路乞討，且已影響客人商家出入，到場時發現楊男坐在輪椅上，他說，因肢體障礙無法找到工作，才會沿途向人乞討維生。

警方指出，這次第一次接到該男子被投訴案，因為他腿部蓋著毛毯無法確認是否為殘障人士，經告誡後不可以影響他人自由後，他才離開現場。

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