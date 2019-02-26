「昨晚大哥有托夢」普悠瑪事故董家老三落海幸無大礙

2019-02-26 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕去年在普悠瑪事故中倖存的董家老三董進財，今早出海遇到大浪不慎落海，所幸沒有大礙，董進財透露，昨晚有夢見大哥董進興提醒，出海要注意。

成功鎮董家在普悠瑪事故中痛失8人，董進財當天為了顧自家餐廳的龍蝦，沒有一同前往喜宴，躲過了劫難，今早董進財出海捕龍蝦，放龍蝦網時突然大浪襲來，董進財還沒反應過來，膠筏就翻覆了，董進財慢慢游回岸邊，所幸身上沒有明顯傷痕。

據《蘋果》報導，董進財透露，昨晚有夢見大哥董進興，夢中大哥提醒他，收網要快、要仔細，並留意船隻的方向等等預防側浪的措施，醒來後董進財沒想太多，認為這場夢應該只是太想大哥的緣故，直到出海後遇到意外，董進財回想起來覺得，可能是大哥不想讓他太早離開。

董進財也回想起好幾十年前的翻船意外，當時船隻不敵強風被吹翻，董進財自行游泳，游了許久才終於回到岸上，經過那次，董進財就不敢再出海，因為人手不足，董進財才再度出海捕龍蝦。

在好幾次的劫難中，董進財都能平安度過，昨晚大哥還入夢提醒他出海留意，董進財感嘆地說，「怎麼大哥不帶走我」？一旁的董家人隨即安慰，這是希望董進財能照顧好晚輩、帶著他們長大，難過中，董進財想起翻覆的膠筏，不捨地說，那個膠筏是大哥留下的，海中的蝦籠也還留有10幾尾大龍蝦，等海象平穩還得去拿回來，看來自己還有很多苦、很多責任等著他承擔。

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