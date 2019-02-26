空瓶折價遭拒揍賣家強搶4瓶笑氣 惡男重判7年2月

2019-02-26 17:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹盧姓男子去年11月間向陳男買4瓶笑氣，要求用空瓶抵價遭拒，竟夥同2友人痛毆陳男，搶走4瓶笑氣，新竹地院依結夥強盜罪重判7年2個月徒刑。

判決指出，盧男2017年11月間清晨透過微信聯絡陳男，想買4瓶笑氣總價1萬4千元，雙方相約在一家超商交易，由盧男開車載2友人陪同。現場盧男拿出空瓶，要求陳男讓他用空瓶折抵買笑氣的錢，卻遭到陳男拒絕。

盧一氣之下竟與2友人一同圍毆陳男，還搶走4瓶笑氣，開車揚長離去。陳男不甘笑氣遭搶憤而報警，警方事後調閱監視器畫面，逮捕盧男。

法官審酌盧男正值青壯年，僅因不滿陳男拒絕以空瓶折抵購買笑氣價金，即夥同2共犯毆打，強搶4瓶笑氣，造成被害人身體、財產法益受到侵害，且對社會治安危害性甚大，不宜輕縱，考量被告5年內曾犯販毒、妨害自由等罪，是累犯，因此依結夥強盜罪重判7年2個月。

新竹市衛生局表示，笑氣是醫療上普遍使用的氣體，還可用於工業及食品加工上如發泡劑的應用。但濫用者通常無安全濃度的顧忌，有人在PUB或夜店等場合狂歡使用，有可能會有飲酒甚至併用其他藥物，而會有茫茫然的感覺，輕則造成缺氧的現象，嚴重時會引起昏迷的情況甚至休克。笑氣的危害程度不下於其他毒品，民眾千萬別因為好奇而嘗試。

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