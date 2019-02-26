大貨車司機凌晨轉彎恍神 連撞路邊5車竄火花

2019-02-26 08:53

〔記者吳仁捷／新北報導〕葉姓男子今天凌晨駕駛大貨車途經新北市板橋鬧區，途經中山路一段一處彎道，因恍神直接撞向停放路邊的5輛汽、機車，宛如保齡球般橫掃，連台電變電箱也遭殃；葉男酒測值為零，他辯稱25日下午起開車，途中稍事休息，開到案發地時恍神車禍，至於車禍肇因、及有無違反勞動法令，仍待相關單位調查。

砰！今天凌晨4時38分起，板橋中山路一段傳出轟然巨響，附近早餐店家衝出一看，赫見一輛大貨車撞倒多輛汽、機車，連台電變電箱也撞斷，店家招牌也受損，現場不斷竄出火花，警方獲報到場轉報119，通知台電到場斷電。

46歲大貨車葉姓駕駛沒有受傷，酒測值為零；警方說，該路段為鬧區，所幸車禍時為凌晨，人車較少，否則恐造成更多危害，而葉姓男子當時要載運貨品到台北市，他辯稱從25日下午開始開車，途中也有休息，警方正檢視其行車紀錄器，釐清有無疲勞駕駛等問題。

葉男撞毀路邊汽機車、台電變電箱與店家招牌，也將面臨求償，連帶造成板橋中山、民權路口號誌燈不亮，警方也派員在場交通疏導，通知台電派員修復。

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