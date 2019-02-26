老婦身懷鉅款 暖警主動護鈔

2019-02-26 08:34

〔記者歐素美／台中報導〕69歲劉姓婦人帶著黑色包包獨自到東勢局要提領100萬元現金，行員擔心她被詐騙報警，員警趕到現場了解，發現老婦因兒子急要用錢，準備將錢提領後存入豐原另一家銀行，員警為免劉婦獨自布帶著鉅搭公車發生危險，主動護送她到豐原，讓劉婦表示，心中的一塊大石終於落地，不用再擔心錢被搶。

劉姓婦人於21日上午10點多，帶著黑色背包到東勢郵局表示要提領100萬現金，行員警覺婦人可能遭詐騙，馬上轉報東勢派出所，員警到場詢問婦人提款用途，婦人表示，因兒子急需用錢才提款，要轉到另一家銀行存放。

但員警認為婦人身懷鉅款，並隻身一人搭公車到豐原富邦銀行存錢太危險，主動護送婦人到豐原富邦銀行將錢存入帳戶。婦人心中巨石終於放下，她表示，身懷鉅款要獨自搭公車去銀行存錢也很害怕，但又不好意思麻煩別人，還好遇到熱心警察一路保護，頻向員警道謝。

東勢派出所所長陳奕文呼籲，民眾如要提領大筆現金，需要員警協助護鈔，可至派出所申請，同時警員及銀行行員亦會針對民眾異常提領鉅額款項主動提問，多一份關心，少一件詐欺，民眾更安心。

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