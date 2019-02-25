21歲未婚媽涉溺殺6天嬰 今解剖待報告釐清死因

2019-02-25 16:50

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣21歲未婚媽媽養不起甫出生6天男嬰，神明前淹死棄屍案，苗栗檢警今天下午進行解剖；苗栗地檢署檢察官劉偉誠表示，目前已採集男嬰DNA及內臟檢體等，一切等鑑定報告出爐，才能進一步釐清男嬰真正死因。

苗栗縣檢警調查，21歲劉姓女子未婚生子，她無力養育，將出生6天的兒子抱到土地公廟的水槽，狠心將男嬰淹死後丟棄草叢，並以「把孩子送給乾爹養」瞞著家人，因未依規定報戶口，這起殺嬰悲劇才曝光，苗栗地檢署認為劉女涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押獲准。

苗栗檢警今天下午2點半在苗栗市永泰葬儀社解剖男嬰遺體，歷時45分鐘結束；對於媒體詢問男嬰是溺水，還是加工殺害，檢察官劉偉誠僅表示，全案在偵查中，不便對外公開。至於媒體追問男嬰死因，劉偉誠回應，一切等鑑定報告出爐，且須一段時間。

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