火災警報器救獨老 鹽水區公所捐贈百個

2019-02-25 16:09

〔記者王涵平／台南報導〕一位獨居老人煮食不慎，幸鄰居聽到火災警報器響起，通報119將昏睡的獨老叫醒，鹽水區公所今捐贈警報器百個，盼獨老安心居。

新營區民族路1棟透天厝在小年夜傳出火警，因連棟建築，南市消防隊派遣新營等多個分隊趕往，入屋後關閉乾燒的鍋子，叫醒昏睡獨居老人。

當時撥打119的鄰居黃怡晉表示，當晚在家時聞到異味，找尋味道來源時聽到隔壁火災警報器響起，到隔壁敲門又未獲回應才趕緊打119。

鹽水區長呂煌男今捐贈鹽水消防分隊住宅用火災警報器100個，他說，高齢化社會，年輕人又多外出工作，只有老人在家，希望安裝警報器，讓老人生命財產獲得更好保障。

南市消防局第一大隊長丁春能表示，火災有不確定性及成長性，若發生在警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡，推動安裝「住宅用火災警報器」，已有多起成功示警，讓民眾提早逃生及應變案例。

鹽水消防分隊長沈冠泓指出，目前住宅用火災警報器可在消防器材公司、網路商店及居家修繕賣場買到，呼籲市民儘快選購安裝，或至各地方消防隊申請協助安裝。

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