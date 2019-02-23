瞎！誤會仇家埋伏 他連撞轎車、招牌逃逸

2019-02-23 22:48

〔記者王宣晴／新北報導〕22歲的褚姓男子昨晚（22日）開著BMW轎車在新北市八里購買飲料，準備回林口住處時，突遭一輛轎車衝到他面前逼車，褚男以為遭仇家埋伏，嚇得趕緊倒車，撞上後方轎車及麵店招牌，隨後加速逃逸，到警局報案。警方介入調查，聯繫上涉嫌逼車的27歲洪姓駕駛，發現洪男錯認褚男是仇家，警方訊後確認雙方並未違法，由褚男與遭撞轎車車主及麵店老闆商討賠償事宜。

警方調查，昨晚9點左右，褚男在八里中山二路買飲料，準備返回林口住處時，洪男突逆向逼近褚男轎車，把車停在褚男前方，褚男以為仇家找上門，嚇得連忙倒車，撞到後方停在住家前的轎車及麵店招牌後逃逸。

遭撞的43歲許姓女車主聽到撞擊聲，出門查看，發現家門前的轎車被撞，肇事者竟逃逸無蹤，連忙報案，但此時褚男也到警局報案，警方通知逼車的洪男到案釐清案情。

警方說，洪男到案後發現自己誤認褚男為仇家，才逆向逼車，洪、褚兩人並不相識，但也不願說明與何人結仇，警方調查後認定雙方並未違法，由褚男自行向許女及麵店老闆協商賠償事宜。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/