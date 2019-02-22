中市府補助沙鹿鹿寮及興安里購新巡邏車

2019-02-22 15:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區鹿寮里及興安里守望相助隊缺乏巡邏車，民政局考量隊員執勤安全，協助新購巡邏車，民政局長吳世瑋今天代表交車給兩里守望相助隊，期盼藉此強化巡守能量，保障在地居民安全。

交車儀式今天在沙鹿區公所前廣場舉行，立委顏寬恒、副議長顏莉敏、市議員尤碧鈴、陳廷秀、沙鹿區長廖財崇、鹿寮里里長王榮正、興安里里長白來清及守望相助隊隊員等均到場觀禮。

鹿寮里長王榮正感謝市府協助購置巡邏車輛，並於現場展示守望相助隊添購的電子巡邏箱，藉由電子巡守方式，節省巡簽時間，提高里隊巡邏面積、密度，深入治安死角，強化整體巡邏品質。

民政局表示，巡邏車是守望相助隊執行任務的重要工具，也是保障守望弟兄安全的利器，市府積極協助各區里新購或汰換老舊巡邏車，確保里守望相助隊夜間巡邏安全與增進巡邏密度，維護里內治安，降低犯罪發生。

民政局指出，守望相助隊是民力與警力合作的典範，未來市府也將持續作為守望相助隊的後盾，共同為市民營造更安心的生活環境。

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