德州撲克賭場攬客 找女大生穿短窄裙、黑絲襪當荷官

女大生穿著短窄裙、黑絲襪擔任荷官。（警方提供）

2024/11/12 11:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一處「撲克協會」以合法競技為掩護，實則經營德州撲克賭場，業者還找來女大生穿著短窄裙、黑絲襪擔任荷官，招攬賭客，警方近日趁著協會打著舉辦錦標賽噱頭大肆開賭機會突擊衝場，當場逮捕負責人、女性荷官在內等14名員工及43名賭客，警詢後依法偵辦。

台中市第二分局今天指出，該分局育才所本月7日晚間9時12分許，依據線報展開突擊行動，成功查獲位於北區一家非法職業賭場，逮捕負責人、5名女性荷官等14名經營者及43名賭客，經請示檢察官，賭客部分暫予不解送，店家部分則依刑法賭博罪移請台中地檢署偵辦。

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經查，此次查獲的非法賭場今年6月起就開始在台中科技大學與中國醫藥大學之間中華路上，並與附近其他高中、大學距離均不遠，以「某撲克競技協會」為掩護，暗中從事賭博活動，並請年輕貌美的女大學生身著黑色短裙、黑絲襪擔任荷官，誘使民眾參與不法行為。

員警經長期蒐證取得賭博證據後，隨後在該店假借舉辦德撲錦標賽吸引大量賭客時段突擊搜索，一舉查獲洪姓男子等14人共同經營職業賭場，另查獲蕭姓賭客等43人正在從事賭博行為，當場扣押錦標賽表格、現金27萬6000元、員工打卡單、撲克牌、籌碼、對講機、點鈔機等多項證物，將持續向上溯源追查幕後金主，擴大偵辦。

第二分局提醒市民，從最早麻將社、部分桌遊館掛羊頭賣狗肉及近年時興的德州撲克牌體驗館，業者一再變更名稱及虛構營業項目，經營賭場，店內除賭博、賭具外，無其他服務。參與賭博不僅違法，還會使參與者遭受經濟損失，進而引發家庭失和、財務危機等社會矚目問題。

根據統計，許多賭客因賭博負債累累，甚至涉及高利貸，對自身及家庭都造成極大影響，呼籲市民遠離賭博陷阱，避免一時衝動陷入無法自拔情境，且民眾若發現任何疑似賭博場所或相關活動，請立即通報警察，共同維護社會的安全與秩序。

業者請來女大生擔任荷官攬客。（警方提供）

警方突擊德州撲克賭場。（警方提供）

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