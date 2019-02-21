金門超商前半夜放鞭炮？ 驚！有人開槍啦…

2019-02-21 18:51

〔記者吳正庭／金門報導〕金門昨天凌晨傳槍響，一度被誤認成元宵夜「放鞭炮」，結果竟是李姓男子疑因心情不佳，酒後持西瓜刀及改造手槍在超商前鬧事，子彈打穿店家騎樓天花板、一名路人左手及右胸遭刀劃傷，幸無大礙；警方將李嫌依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例罪嫌移送金門地檢署，2萬元交保。

金湖分局金沙分駐所20日凌晨零點左右接獲報案指稱，有人在超商前「燃放鞭炮」，住戶無法入眠，線上警網趕往現場，發現沒有燃放鞭炮及爆竹殘留物，直覺案情不單純，調閱路口監視器畫面發現，有輛白色小客車案發時停於該處，並且在警方到達前駛離現場。

沙警研判這輛車行蹤可疑，在周邊尋找，並通報線上警網協尋，時隔約1小時，警方再接獲報案，超商走廊有個男子持西瓜刀攻擊購物的客人，金沙警員陸戰隊轉役的劉燈進、砲兵出身的吳增忠迅即趕到超商，將李嫌制伏；警方在騎樓天花板找到兩處彈痕，在李嫌身上起出改造手槍一把、西瓜刀及水果刀各一把，測出酒精濃度0.66mg/L；員警進一步發現，這名40餘歲的李姓男子，就是警方1個小時前協尋的白色小客車車主。

李嫌坦承，稍早民眾報案的「鞭炮聲」，就是他的改造手槍擊發的聲響；員警接著在李嫌家中及車內查獲改造槍枝材料及疑具殺傷力的改造手槍1把，全案依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例罪嫌移送金門地檢署，檢察官訊後諭知2萬元交保。

金湖分局長張文峰說，李嫌常酒後鬧事，是地方上的頭痛人物，這次在超商前的瘋狂行徑，等於公然挑釁公權力，氣焰囂張；警方能迅速到場逮人，進而查獲改造手槍，主要是民眾的協助和員警鍥而不捨的追查，足證好的治安環境需要大家共同努力。

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