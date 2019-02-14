國道追車狂轟6槍 檢警再逮5嫌全被收押

2019-02-14 14:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕國道3號去年8月爆發追車狂轟6槍案。檢警鍥而不捨再逮陳佳陽等5名共犯，法院今天中午將5人依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌羈押禁見。

檢警調查，33歲陳女仲介小她5歲陳姓男友向37歲蘇姓男子購車，男友積欠蘇尾款20萬未清，陳女為愛出面解決，陳女的余姓友人也義氣相挺，去年8月30日凌晨，與對方約在基隆中和路交流道旁的加油站談判。

未料，陳女與余男到場後，發現蘇找來3、4輛車助陣，車上有人手拿著槍、身著防彈衣，趕緊掉頭往國道南下加速離去，蘇男與40歲梁姓友人見狀，分乘2車沿路飆追，就這樣3車在國道3號搏命飆速。

警方表示，3車追逐過程中，梁男駕駛黑色賓士車猛追，還沿途蛇行超車，甚至在南下1.5公里隧道內朝著陳女車輛連開6槍，所幸僅擊中車尾，陳女甩開對方後直奔國道七堵分隊報案。

警方追查多日，分別逮捕梁男，以及賓士車陳姓車主、蘇姓債主等人到案；梁男坦承開槍，但3人說詞前後矛盾，警方懷疑梁男是頂包，先將3人依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌送辦。

案經檢察官吳美文指揮刑事局數月調查，昨天傍晚一口氣搜、捕陳佳陽、陳建勳、許育樹、蘇文隆與蘇文昌等5人，雖未查獲槍枝，但以5人所涉為重罪等事由聲押5人，法院今天中午裁准將5人羈押禁見。

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