誤認仇家當街亂開17槍傷3人 判刑9年2月定讞

2019-02-18 14:13

〔記者張文川／台北報導〕台中市男子吳東宗，2年前酒後誤認仇家來找他尋仇，在太平區當街持手槍朝路旁一輛汽車瘋狂掃射17槍，駕駛朱男身中3槍，副駕駛座友人王男也被射傷、另一汽車林姓女車主也被流彈劃破肚皮，共造成3人受傷；一審依殺人未遂罪將吳判刑10年，二審改判9年2月，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

民事方面，法院一審判吳男須賠償受傷嚴重的朱男367萬餘元。

判決指出，吳東宗住在東平路，與住家對面麵店騎樓擺攤賣菜的蔡男有嫌隙，經常爭吵，2017年9月21日下午3時許，吳男看到東平路上停了一輛自小客車，以為是蔡男撂人來找他尋釁，竟「先發制人」，拿出私藏的90改造手槍、21發子彈，不分青紅皂白就開槍。

其實車內朱男是來找吳男的姪子聊天，吳男姪子當時也確實趴在車門旁和朱、王2男聊天，朱的妻子及兩名幼子坐在後座。

吳東宗拉開姪子，就直接朝車內駕駛座連開7槍，朱男右手肘、右肩和右胸身中3槍，負傷倒車迴轉逃命，最終失控撞到路邊電線桿才停車。

吳男看到蔡男出現在麵店，又朝店內連開6槍，才走回車旁，朱妻抱著孩子逃下車，受輕傷的王男跨到駕駛座要把車開走，吳男竟又朝車側和後方連開4槍，路過的林姓女駕駛被流彈劃破肚皮，幸未致命；法院歷審都依殺人未遂罪判刑。

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