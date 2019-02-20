疑債務糾紛 2惡少快速道路、竹東市區追逐仇家開槍

2019-02-20 15:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕19歲林姓、20歲陳姓男子疑與蔡姓男子有債務糾紛，先、後在新竹縣新豐鄉、台68線快速道路及竹東鎮上，開車追逐仇家時開槍，合計射擊20餘發，所幸無人受傷；警方循線追查，今天凌晨在一家汽車旅館，逮捕仍在熟睡中的林、陳兩嫌，並在車內查扣作案手槍3把。

剛過完年，新竹縣近來卻傳出槍聲。縣府警察局表示，新湖分局偵查隊接獲情資，林、陳（有槍砲前科）2名男子年紀輕輕，都沒有工作，卻持有手槍並伺機犯案，立即啟動偵查，但兩嫌十分狡猾，竊取車牌貼牌或換車規避查緝，並以新竹地區汽車旅館為藏匿處所。

不過，警方連日跟監埋伏，今晨利用犯嫌投宿於汽車旅館熟睡時，與刑事警察局第二大隊第一小隊進行攻堅，當場在車內查獲925改造手槍2把、金牛座改造手槍1把。

警方表示，2嫌供稱與蔡姓男子有債務糾紛，本月13日在新豐鄉天德堂前廣場，誤認蔡男因而開槍射擊10發，所幸僅擊中對方車門；沒想到過了2天，2嫌15日開車行經台68線途中，發現仇家蔡男的車子，當下展開追逐，兩車一路從快速道路進入竹東鎮市區，沿途射擊10餘發，所幸無人受傷。

警方說，林嫌坦承持查扣槍枝開槍，但辯稱槍枝為他人所有。訊後，警方將全案依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並將持續追查槍枝來源。

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