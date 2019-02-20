欠繳勞、健保費376萬元 醒吾高中校舍遭查封

2019-02-20 16:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市私立醒吾高級中學去年底爆出積欠老師薪水，老師午休集體靜坐抗議，前天又因積欠前年、去年的勞、健保376萬餘元未繳，部分校地及校舍遭法務部行政執行署新北分署查封，若未儘速繳清欠稅，未來恐面臨被拍賣，醒吾高中則當場承諾執行官3月底前繳清。

新北分署表示，醒吾高中欠繳2017年1月起至去年7月的健保費；及2018年2月起至去年7月的勞保費與勞工退休準備金，因一直未繳清，衛生福利部中央健康保險署及勞動部勞工保險局，前年7月起陸續將案件移送到新北分署執行，經新北分署扣押存款及勸繳後，醒吾高中共清償80萬1858元，尚欠376萬7064元未繳。

新北分署先前催繳時，醒吾高中表示將拿將教育局補助款來繳交，最快這月底、最慢下月底繳款，但因醒吾高中無其他可供清償欠費的財產，怕其脫產，新北分署前天下午由行政執行官帶隊前往查封其部分校地及校舍，所查封之校舍部分為行政大樓，部分為禮堂及教室，查封後仍供醒吾高中正常使用。

新北分署已要求醒吾高中儘速繳清所欠款項，否則將依法進行鑑價及拍賣程序。

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