雲林「測速王」在這裡！ 4個月舉發5265件

2019-02-20 15:55

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣警察局公布全縣51處固定式違規照相設置地點，去年共計舉發4萬5000件闖紅燈及超速，其中「測速王」在縣道145線元長往北港段，去年8月設置到12月底舉發5265件超速。

雲林縣警察局指出，固定式違規照相全縣共有51處，主要是設置在省道、縣道等易肇事、易超速路段，針對闖紅燈、超速等違規逕行舉發，其中有多處新式雷達照相雙向的違規都會拍照。

去年「測速王」是在縣道145線40K處約元長往北港段，據指出，該支為測速照相，是新式雷達所以雙方都會拍，該路段限速60公里，去年8月設置至12月底共舉發5265件，平均一個月1300多件、每天約43件。

經常行駛該路段一名駕駛說，145線部分路段筆直，許多車輛車超都很快，「測速王」設置的路段筆直，駕駛稍不注意就被拍了，新設置又雙向都取締，4個月拍了5000多件不足為奇。

前年「測速王」在斗六台3線櫻汽車旅館附近，1至12月舉發5358件，也是當年度新設點。

縣警局交通隊組長廖添寶表示，超速、闖紅燈都是造成傷亡的重要原因之一，設置違規照相的用意不是為了要罰款，主要目的是希望駕駛人能遵守交通規則，所以在固定式照相前100至300公尺會設置警告標誌，提醒用路人減速及遵守交通規則。

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