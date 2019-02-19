慣竊裝文青圖書館偷包 警鎖定牢裡抓人

2019-02-19 14:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城一名慣竊，因為缺錢花用，竟打起平常在圖書館K書的同學的主意，他刻意搭乘捷運到板橋，進到位在文化路上的圖書館，趁女學生K書疲勞趴睡，大膽將女學生整個包包偷走，過程全被監視器拍下，板橋警方透過監視器追緝，發現他案發後因為其他竊盜案件發監執行，日前前往看守所借詢，順利偵破這起竊盜案。

警方調查，47歲有多次竊盜及毒品前科的男子陳文明平常擔任貨車司機，一次前往圖書館送貨過程中，發現這些上圖書館K書的大多都是學生，沒甚麼防備心，離開座位就把包包或手機丟在桌上，看上這點，上個月某日上午他刻意搭乘捷運從土城到板橋，步行進入文化路上這家圖書館內，在筆電區徘徊許久，發現26歲的蘇姓女同學趴在桌上睡得香甜，於是手上佯裝拿著一本書，刻意在女學生周邊走來走去。

監視器畫面拍下，當時陳姓慣竊原本要下手時，一旁一名同學剛好起身，他立刻警覺收手，待同學離開後，左顧右盼確定沒人注意，把女學生放在桌上的包包整個拿走，從容離開圖書館。

女學生醒來後發現一旁的包包不翼而飛，向圖書館求助，調閱監視器一看，果然發現這名中年大叔下手偷包，於是立刻向警方報案，板橋警分局員警根據這名慣竊來程方向調閱監視器，鎖定家住土城的陳姓慣竊涉案，過沒幾天法網恢恢，陳嫌就因為其他竊盜遭地檢署發監執行。

員警前往看守所借詢，他也坦承犯案，表示偷來的現金400元都花光了，其他物品都丟棄在路旁，會挑上女學生是因為好下手，警方也將他依竊盜罪送辦，同時也要追查他是否還犯下其他圖書館竊案；而陳嫌會入監，是因 為107年1月在台北市美食街連續犯下4宗偷女生包包，都是趁女生離開座位區點餐下手，被一併起訴求刑，法院判決應執行有期徒刑一年。

板橋警分局也呼籲，同學平常在圖書館K書要妥善保管隨身財物，尤其是離開座位或是趴睡休息時，包包最好能抱在懷中或放置在上鎖的置物櫃，才能避免遭竊。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/