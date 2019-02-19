桃園地下「鬥狗場」被抄 狗場主人賭博罪起訴

2019-02-19 11:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市謝姓男子2017年6月間涉嫌在觀音區租地經營「鬥狗打鬥」賭場，放兩隻兇猛的比特犬在圍欄內互咬，賭客需花500元入場，才能下注賭輸贏，桃園地檢署今天偵結，依賭博罪嫌起訴謝男與把風、收注的同夥共9人。

檢方調查，謝男（35歲）在觀音區租地後，架設圍欄，除找來比特犬的飼主帶來犬隻打鬥外，還雇人把風、引導停車、過濾賭客、收注等，分工非常精細。

賭博採「鬥狗打鬥」方式，兩隻比特犬放入圍欄內，由飼主用狗棒挑動犬隻情緒，讓兩隻比特犬互咬，直到其中一方沒有攻擊行為，才判別輸贏，非常殘忍。

因賭場人員進出複雜，賭博過程吆喝聲不斷，民眾向大園警分局檢舉，警方於2017年6月24日上午前往查緝，查獲謝男等人，並扣得入場費5萬餘元、賭資10萬餘元，估計前前後後共超過100名賭客被「鬥狗打鬥」吸引入場，檢方說，謝男雇用8人擔任工作人員，涉賭博罪嫌的證據確鑿，今天偵結，已將謝男等9人提起公訴。

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