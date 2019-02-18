控HTC大量解僱失信 員工夜宿高院抗議

2019-02-18 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕手機品牌宏達電（HTC）2015年因不堪虧損，解聘桃園龜山廠區共約400名員工，其中趙建輝等3人對宏達電提起確認僱傭關係存在訴訟，認為宏達電違反誠信原則。2016年一審法官判趙建輝等人敗訴，認為宏達電符合《大量解僱勞工保護法》及《勞基法》的程序及法律原則。經上訴後，高院明晨二審宣判，趙等人今晚7時帶著睡袋及標語前往夜宿高院民事庭門口，表達其抗爭訴求。

據《蘋果日報》報導，一審時趙建輝等人主張宏達電大量解僱後，仍於半年內招募2300多名員工，認為「業務緊縮」不是事實。宏達電則主張近年智慧型手機市場競爭激烈，宏達電2015年第2、3季共虧損約125億元，迫使公司必須縮減人力支出，計畫於2015年底裁減15%員工，在國內已盡力減少資遣人數。解僱符合《勞基法》所規定的虧損及業務緊縮條件，資遣費的發放亦符合程序，並未違反任何原則。法官採信宏達電說法，認為資遣應以當時的財務情況做為證據，而非數月後所發生的事情來倒推，判趙等人敗訴。

趙建輝偕同桃園市產業總工會、桃園市電子業產業工會成員，今晚夜宿高等法院民事庭外，希望向社會大眾表達其訴求，以及弱勢勞工之辛酸，喊出「宏達電橫行台灣，工人復職來對抗」等口號。趙建輝再次重申：「宏達電大量解僱400多名我國勞工，又聘用外籍勞工約1900人，之後又陸續招募2300名員工，明顯違反誠信原則。」明早高等法院民事庭將作出二審宣判。

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