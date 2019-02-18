2/18 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-02-18 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月18日）開獎的第108000014期威力彩、第108000042期雙贏彩、第108000042期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000014期威力彩中獎號碼為：「03、04、07、19、24、28，第二區：04」頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，可得2456萬8948元；參獎共11注中獎，每注可得15萬元；肆獎共93注中獎，每注可得2萬元；伍獎共484注中獎，每注可得4000元；陸獎共3188注中獎，每注可得800元；柒獎共5988注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬9404注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬9567注中獎，每注可得100元；普獎共6萬91注中獎，每注可得100元。

第108000014期38樂合彩中獎號碼為「03、04、07、19、24、28」，五合共3注中獎，每注可得115萬；四合共20注中獎，每注可得6萬7500元；三合179注中獎，每注可得5750元；二合共3038注中獎，每注可得750元。

第108000042期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、07、09、10、13、14、17、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共314注中獎，每注可得500元；肆獎共3421注獲得，每注可獲得100元。

第108000042期今彩539中獎號碼為「01、28、32、37、39」，頭獎摃龜；貳獎共189注中獎，每注可得2萬元；參獎共6697注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4655注獲得，每注可獲得50元。

第108000042期39樂合彩中獎號碼為「01、28、32、37、39」，四合6注中獎，可得21萬2500元；三合共224注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7977注中獎，每注可得1125元。

第108000042期3星彩中獎號碼為「107」，正彩共50注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000042期4星彩中獎號碼為「8736」，正彩共15注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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