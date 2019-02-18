女員工控扯破內褲性侵 老闆：「只到全裸相擁」

2019-02-18 12:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］49歲蕭姓男子於2017年9月間，與女員工到台北市尋覓新辦公處所，過程中還到桃園市龜山區某摩鐵休息，女員工事後指控，蕭男在房內強脫她衣褲還扯破內褲性侵，直到蕭男半途下體癱軟才停止，不過，蕭男喊冤沒有侵犯她，兩人只到「全裸相擁聊天」而已，離開摩鐵還到餐廳吃飯，桃園地檢署檢察官另傳喚相關證人，認為女員工事後反應與一般遭性侵情況不同，加上無其他事證，偵結予以蕭男不起訴。

女員工指控，當天她在車上睡著，醒來時已到了摩鐵，迷迷糊糊下車進房，看到有床就想離開，但蕭男卻將她強行推到床上，並脫下她的衣服、褲子，還扯破內褲，不顧她反抗、掙扎，先以手指性侵她，蕭男想進一步時下體突然癱軟，當下她想到廁所打電話求救，又被蕭男抱回床上，事後才向葉、蔡姓友人哭訴。

蕭男對於女員工的指控喊冤，並指稱他覺得與女員工互有好感，所以在房間內有去撫摸她的身體、胸部，脫去她衣服時並未有抵抗，之後他「嘗試」與女員工發生性行為，他還沒開始時女員工把就她推開說：「不想那麼快！」他就停止動作，兩人僅有全裸相擁聊天，離開摩鐵後還到餐廳吃飯。

檢方調查，女員工離開時沒有趁機向旅館人員求救，在案發5天後才到醫院驗傷，但醫護人員告知，應該先報警再驗傷時，女員工一度拒絕驗傷，警方致電約詢她也拒接電話，直到接到警方通知書，才前往做筆錄。

女員工也未保留遭扯破的內褲，直接遺留在蔡姓女友人家並丟棄，此部分已傳訊葉、蔡姓友人證實，此外，女員工事後除與蕭男一起吃飯，還傳簡訊互道「晚安」，事後反應與一般遭受性侵情況不符，加上無其他事證，偵結予以蕭男不起訴。

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