嘉義市議員廖天隆燒炭送醫不治 享壽73歲

2019-02-17 21:06

首次上稿 19:34

更新時間 21:06

〔記者王善嬿／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員廖天隆今晚驚傳在市議會研究室燒炭，消防人員趕到時，發現已無生命跡象，送往衛福部嘉義醫院急救，稍早宣告急救無效，享壽73歲；嘉義市議會秘書長吳金對證實此事，但詳情待了解。

五連霸的嘉義市議員廖天隆，被控去年競選期間透過樁腳呂陳姓婦人賄選，嘉義地檢署依違反選罷法起訴，承辦檢察官考量兩人在偵查時皆認罪且年事已高，建請法官對廖附帶條件宣告緩刑、呂陳婦減刑或免刑，嘉義地院在本月初首度開庭審理，公訴檢察官「突襲」當庭表示，為端正選風，建議法官無庸審酌檢方偵查立場，亦即建請法官不予緩刑。廖聽完後，當庭神情凝重。

今天晚間，廖天隆在嘉義市議會的研究室房間燒炭自殺，且傳出他在住家留有遺書，消防局晚間6點10分獲報，德安消防分隊趕抵時，廖天隆已無生命跡象，仍送往衛福部嘉義醫院急救，稍早宣布急救無效。

嘉義地院表示，廖天隆死亡，刑事部分依刑事訴訟法第303條應為不受理判決，民事部分訴訟程序當然停止，民事當選無效訴訟直接駁回。

嘉市選委會副總幹事兼發言人柯國振驚愕地說，以前從未發生過這種事，將向中央選舉委員會請求解釋處理。

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