營造商遭倒債2000萬 攜母妻燒炭獲救

2019-02-16

傳訊給妹妹留遺言

〔記者王宣晴／新北報導〕41歲陳姓營造業者遭合夥人倒債2000多萬，昨偕65歲母親、34歲妻子在家燒炭，並傳訊息給妹妹，交代把房子、財物等留給妹妹；妹妹接到訊息趕回娘家勸不動，報請警、消趕來協助，所幸正在燒炭的3人意識清醒，將他們強制送醫觀察，同時通報社政單位介入關心。

警方調查，陳男與母親、妻子住在新北市三重區環河北路一處社區大樓，陳男經營營造公司，近期在工作上遭人倒債逾2000萬，即使將房子抵押也無法還債，身心俱疲下心生自殺念頭。

妹苦勸不成求助警消

陳男妹妹昨天上午8點左右收到兄長訊息，交代已把家中財物包成紅包，還有金飾等物放在桌上，「這些都留給你用」。陳的妹妹察覺有異，趕回娘家見到家裡3人竟欲輕生，苦勸3人不要想不開，但胞兄等人不聽，反而進房間反鎖，妹妹只好向警、消求助，警、消趕來一再踹門示警，陳母才把房門打開。

陳男等3人情緒激動，稍微平靜後心情抑鬱表示被人倒債，抵押房子也活不下去。

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