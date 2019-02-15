疑遭倒債2千多萬 男攜母親妻子燒炭輕生

2019-02-15 14:26

〔記者王宣晴／新北報導〕41歲的陳姓營造業者疑因工作上遭人倒債2千多萬，今天上午竟帶著65歲的母親及34歲的妻子在家燒炭輕生，並傳訊息給妹妹，表示房子及現金都將留給妹妹使用，妹妹趕緊報案求救，警消進房後發現房內有一個炭盆正在燃燒，所幸3人意識清醒，但情緒激動，被強制送醫觀察，警方也通報相關單位介入調查。

警方調查，陳男與母親、妻子同住在新北市三重環河北路三段的一處社區大樓，平時經營營造公司，不料，近期在工作上卻遭人倒債超過2千多萬，即使將房子抵押也無法還清債務，身心俱疲下竟帶著母親、妻子在家燒炭輕生。

今天上午8時許，陳男妹妹突然收到兄長訊息，拍攝擺放在家中桌上的紅包、現金，表示這些現金及房子要留給她，陳男妹妹察覺有異，趕緊從家中趕回娘家，撞見兄長帶著母親、大嫂準備燒炭輕生。

陳男妹妹趕緊將炭盆澆熄，並苦勸家人不要想不開，但雙方一言不合，3人又反鎖在房間，上午10時許，陳男妹妹又聞到燒炭味道，趕緊報案求救，警消獲報趕抵，在妹妹的帶領下進屋，但陳男等人卻不願開門，警方連忙踹門示警，陳母才將房門打開。

警方表示，房內共有3個炭盆，其中一個正在燃燒，所幸房內3人意識清楚，但情緒激動，不斷向警方表示被倒債鉅款，實在活不下去，才會決定一家3口一起燒炭輕生，警消見3人2度輕生，將3人強制送往新光醫院急救觀察，並通報社會局等相關單位介入關心。

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