移民署收容所舉辦義診 收容的外國人感動流淚

2019-02-17 15:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕移民署南區事務大隊高雄收容所成立啓用3個多月，收容了231人，多來自越南、印尼，移民署今天與慈濟人醫會共同舉辦義診，為所內受收容人提供全方位健康照護，32歲印尼籍Siti Nurhipayah接受牙醫、內科檢查，她說為改善家人生活來臺只知拚命工作補貼家計，都沒有好好照顧自己的身體，反倒因不慎觸法被收容後，才有機會檢查牙齒，臺灣對她的照顧，比在家鄉更周到，令她感動不已。

由中西醫師、護理師、藥師、慈濟志工及新住民翻譯志工等67名組成的「外籍移工大愛醫療團」，提供包括眼科、家醫科、內科、外科、中醫科、口腔檢查、量血壓及測血糖在內檢測服務，並實施愛灑講座，減輕異鄉人病苦伴隨的思鄉之苦。

移民署高雄港國境事務大隊高雄收容所所長謝友發表示，高雄收容所於去年11月成立啟用，目前231位收容人多數來自越南及印尼，部分受收容人因思親而情緒低落，身體病痛外出就醫不便，慈濟人醫會安排在元宵節前夕為收容人義診，在收容所這個滯臺外來人口返回家鄉前的最後一站，給予愛與關懷。

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