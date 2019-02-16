2/16 今彩539頭獎開出1注！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2019-02-16 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月16日）開獎的第108000041期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由台北市內湖區民權東路六段296巷46之2號的獎獎獎彩券行開出；而第108000014期大福彩與第108000041期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000014期大福彩中獎號碼為「12、16、19、20、24、26、39，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得25萬元；參獎共68注中獎，每注可得4000元；肆獎共1350注中獎，每注可得400元；普獎共1萬358注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共6注中獎，每注可得10萬元。

第108000041期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、06、12、13、15、16、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共388注中獎，每注可得500元；肆獎共4283注中獎，每注可得100元。

第108000041期今彩539中獎號碼為「14、16、17、28、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共147注中獎，每注可得2萬元；參獎共6112注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬715注中獎，每注可得50元。

第108000041期39樂合彩中獎號碼為「14、16、17、28、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7394注中獎，每注可得1125元。

第108000041期3星彩中獎號碼為「263」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000041期4星彩中獎號碼為「5874」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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