獨家》疑邊騎車邊打獵 南投男子誤觸扳機自轟頭亡

2019-02-16 21:59

〔記者謝介裕／南投報導〕獵人誤擊獵槍射死自己意外又一樁！

南投縣信義鄉今日凌晨2時30分許，明德村1處產業道路山區傳出槍響，南投縣警察局信義分局接獲報案後，火速趕抵現場，當時全姓男子連同自己騎乘的機車一併倒臥路旁，且早已失去生命跡象，檢警會同法醫相驗，也排除他殺之嫌，初步研判，全男極可能是一邊騎機車、一邊尋找獵物時，不慎誤擊扳機，導致獵槍裡頭的鋼彈從其下顎射入、貫穿腦部而出身亡。

據調查，現年37歲的全姓男子，係在地的布農原住民，未婚，喜好在夜深人靜時上山打獵，其家人接獲警方通知後，一度也難以接受眼前的事實，但對於誤擊獵槍自轟的死因，並無意見。

1名老獵人則透露，該意外也凸顯年輕一輩未遵守狩獵規則的問題，以往外出打獵時，大家都會將獵槍放在槍袋裡頭，以策安全。

不過，目前依照檢警掌握的資料，全男中槍倒臥血泊時，頭部仍戴著頭燈，機車置物籃則有1隻甫獵捕的山羌，顯示全男極可能是一邊騎機車、一邊尋找獵物，因為晚上包括山羌、飛鼠等野生動物，一旦被燈光照射時，其眼睛會發亮，全男跳過從槍袋取槍，無非就是想在第一時間將獵物獵捕到手。

惟山區產業道路多半崎嶇不平又坑坑洞洞，加上土製獵槍不像一般槍枝有加強安全的保險裝置，全男極可能因便宜行事，索性將獵槍置放在機車前方腳踏板與雙腳之間，槍管則緊靠在胸、肩部位，以致途中才不慎誤觸扳機而射死自己。警方表示，對於老獵人的看法，警方也十分認同，也再度提醒原住民朋友上山打獵時，一定要注意用槍安全，避免類似意外發生。

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