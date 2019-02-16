悲傷情人劫 鼻頭國小校狗遇橫禍被撞死

2019-02-16 13:01

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市鼻頭國小校犬「莉莉」駐校4年多來盡忠職守，每天巡視校園守護師生，曾發現躲在校園的眼鏡蛇，讓師生免於劫難，但牠今年情人節卻遭遇橫禍，因為交通意外被撞死，校方為牠舉行葬禮，師生都為「莉莉」的驟逝感到難過不已。

鼻頭國小校長陳玉芳指出，「莉莉」在13日晚上因交通意外離開，他們在14日舉行葬禮，過了一個悲傷的情人節，社區的阿公說那天是天公生，天公把莉莉帶回天上，相信莉莉在另一個世界會幸福快樂的。

陳玉芳說，「莉莉」是1隻很聰明的米斯克犬，曾經被人類欺凌，臀部有一道怵目驚心的刀痕，牠在2014年夏天流浪到鼻頭國小，從此成為鼻頭大家庭的一份子，孩子們以鼻頭的校花百合的英語「Lily」為牠命名，代表純潔、堅毅的意涵及祝福。

「莉莉是家人，也是孩子王，守護犬。」師生說，「莉莉」會陪伴孩子玩耍、擔任上下學導護及巡守校園，曾經發現躲在校園的5條眼鏡蛇，讓離最近醫院有20公里的鼻頭師生免於災禍，給大家一份安心的力量。

陳玉芳說，「莉莉」認得每位老師的腳步與聲音，誰還沒回來牠都知道，校門一打開「莉莉」就會衝出來迎接，那份如同家人的熱情，大家都很感動，如今不再了，大家都很哀傷，很感謝莉莉這4年來守護著鼻頭國小師生的平安，也帶給大家無限的歡笑與甜蜜回憶。

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